بدء التطعيمات بمكتب الرعاية الصحية الحمام 

بدأت في عيادة مكتب الرعاية الصحية بمشروع الحمام الزراعي، بمدينة سوكنة في بلدية الجفرة اليوم، تطعيمات الالتهاب الرئوي السداسي وشلل الأطفال والسحائي والخماسي.

وقال مدير عيادة التطعيمات بسوكنة إن الأعداد المستهدفة من التطعيمات تبلغ ما بين 200 و 300 طفل من مشروعي الحمام والفرجان، وسوكنة المدينة.

وأشار إلى أن انقطاع الكهرباء وعدم وجود مولد كهربائي اضطرهم إلى تخزين مواد التطعيمات في ثلاجة بمنزل أحد المواطنين من سكان المنطقة، وأن المجمع يفتقر لأبسط الإمكانيات، إلى جانب وجود نقص حاد في التطعيمات ومواد التعقيم والكحول، وعدم توفر الثلاجات والحافظات.

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