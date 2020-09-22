صنع الله: قررنا رفع القوة القاهرة عن ميناء الزويتينة واستئناف الإنتاج بعد اكتشافنا أنه آمن

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن رفع القوة القاهرة عن ميناء الزويتينة، اليوم الثلاثاء، واستئناف عملية الإنتاج والصادرات للأسواق العالمية.

وقالت المؤسسة في بيان لها إنه تم توجيه المشغل لشركة الزويتينة بمباشرة ترتيبات الإنتاج، مشيرة إلى أن هذا القرار جاء بعد تقييم أمني لميناء الزويتينة وحقول شركة الزويتينة للنفط، وخلص إلى أن هناك تحسنا كبيرا في الوضع الأمني ​​يسمح للمؤسسة الوطنية للنفط باستئناف الإنتاج والصادرات للأسواق العالمية.

يذكر أن شركة الزويتينة المغذي الرئيسي لغاز الطهي، وأيضا مصدر هام لمنظومة خط الساحل، مما يمكن باقي المشغلين من تغذية محطتي شمال بنغازي والزويتينة بالوقود الغازي الذي يخفف من معاناة الأهالي في مدينة بنغازي الكبرى وضواحيها، ويؤمن وقود غازي نظيف ومنتظم.

وصنفت المؤسسة موانئ الحريقة والبريقة والزويتينة موانئ آمنة، وقالت إنها تواصل تقييم باقي الحقول والموانئ النفطية وفق معايير الأمن والسلامة المهنية المعمول بها في قطاع النفط الوطني، على حد زعمها.

وقرر صنع الله السبت الماضي رفع حالة القوة القاهرة عن الحقول والموانئ النفطية الآمنة (على حد زعمه) فيما رفض تطبيق القرار على الحقول والموانئ التي تقع تحت سيطرة حرس المنشآت النفطية التابع للجيش الليبي بزعم وجود مرتزقة أجانب فيها، وأكد كذلك رفضه ما أسماها مباحثات توصف بالسرية لإعادة إنتاج النفط (في إشارة إلى اتفاق فتح النفط).

وكان نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق أعلن يوم الجمعة الماضي في بيان التوصل إلى اتفاق بشأن استئناف إنتاج النفط، وتشكيل لجنة فنية مشتركة بين حكومة الوفاق والحكومة الليبية.