ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ سبها |

22 September, 2020

قامت منظمة قدرة للتدريب والتطوير بالتعاون مع فوج الكشاف سبها، بتوزيع عدد من الكمامات المصنوعة بواسطة متطوعين بمركز قدرة، حيث تم توزيع ما يقارب عن 10 آلاف كمامة على مجموعة من المؤسسات التعليمية والخدمية بالبلدية.

هذا ووجّه المجلس البلدي سبها ،بالشكر لكل من ساهم في هذه المبادرة و جميع المبادرات التي تبذل في المدينة والتي تساهم في مجابهة وباء كورونا.