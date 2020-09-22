البرلمان الموازي يبحث موقفه من اللقاءات الخارجية للرئاسي ومجلس الدولة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

22 September, 2020

عقد مجلس النواب الموازي اليوم الثلاثاء اجتماعاً تشاورياً لمناقشة موقفه من اللقاءات التي يجريها مجلس الدولة في المغرب، والمجلس الرئاسي في روسيا.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب الموازي أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس مناقشة موقف المجلس من اللقاءات التي يجريها مجلس الدولة في المغرب، والمجلس الرئاسي في روسيا ثم بلورة موقف للمجلس تجاه تلك الحوارات، ووضع آلية للتواصل مع مجلسي الدولة والرئاسي كما خُصّص البند الثاني من الجلسة لمناقشة آلية التئام مجلس النواب.