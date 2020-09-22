ديوان المحاسبة يدعو لعدم التعاقد بالعملة الأجنبية في هذه المجالات

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

22 September, 2020

وجه ديوان المحاسبة بالمنطقة الشرقية الشركات النفطية بعدم إبرام تعاقدات في مجال النظافة والتأمين بالعملات الأجنبية.

وقال رئيس ديوان المحاسبة عمر عبد ربه صالح في منشور موجه للوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح والأجهزة والشركات العامة والمصارف أنه لاحظ أن البعض وخاصة “الشركات النفطية دأبت على إبرام تعاقدات في مجال النظافة والتأمين بالعملات الأجنبية” موضحا أن “ذلك جاء بالمخالفة الصارخة لنص المادة 48 من القانون رقم 1 لسنة 2005 بشأن المصارف والتي توجب الدفع بالعملة الليبية مع جواز الدفع بما يعادل قيمتها بوسائل الدفع المصرفية المعتمدة من مصرف ليبيا المركزي” إضافة “إلى عدم توفر النقد الأجنبي وانعدام العائدات النفطية” للحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب داعيا مختلف الوزارات والهيئات إلى النأي عن إبرام مثل هذه العقود بالعملات الأجنبية.