وصول ناقلة نفط إلى ميناء الحريقة لتحميل مليون برميل من الخام

أكد مصدر من ميناء الحريقة النفطي في مدينة طبرق، اليوم الثلاثاء، وصول ناقلة نفط لمنطقة المخطاف المقابلة للميناء، بعد أن تلقت إذنا بالرسو غدا الأربعاء، لتحميل نحو مليون برميل من النفط الخام، دون أن يذكر وجهة الناقلة.

وقال المصدر في تصريح خاص لـ«بوابة الوسط» إن خزانات النفط الخام بميناء الحريقة النفطي «مليئة بالخام وتصل الكمية المخزنة والموجودة قرابة ثلاثة ملايين و500 ألف برميل من النفط الخام».

ويتزود ميناء الحريقة النفطي بطبرق من حقلي السرير ومسلة النفطيين بخط طول عبر الصحراء الكبرى يصل إلى 513 كم.

«مؤسسة النفط»: بدء ترتيبات التصدير من الموانئ «الآمنة».. و260 ألف برميل إنتاجا يوميا متوقعا الأسبوع المقبل

«مؤسسة النفط» تعلن رفع «القوة القاهرة» عن الحقول والموانئ النفطية «الآمنة»

يأتي ذلك بعد إعلان المؤسسة الوطنية للنفط، عن بدء ترتيبات التصدير من «الموانئ الآمنة»، وبدء وصول النواقل تباعًا اعتبارًا من غدٍ الأربعاء؛ لشحن المتاح من الخام في الخزانات خلال الـ72 الساعة المقبلة، وباقي الموانئ الآمنة في الأيام القليلة المقبلة، متوقعة أن يصل إجمالي الإنتاج خلال الأسبوع المقبل لنحو 260 ألف برميل في اليوم.

ويوم السبت أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط رفع حالة «القوة القاهرة» عن الحقول والموانئ النفطية «الآمنة»، مشددة على أهمية التمسك بالثوابت المهنية وغير السياسية في أي ترتيبات تتعلق برفع حالة «القوة القاهرة» عن الحقول والموانئ النفطية.

وجاء هذا الإجراء بعد إعلان القائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، الجمعة، استئناف إنتاج وتصدير النفط «شرط عدم استخدامه في تمويل الإرهاب»، بعد إعلان القيادة العامة عن توصلها لاتفاق مع نائب رئيس المجلس الرئاسي، أحمد معيتيق.

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