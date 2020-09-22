عقيلة صالح يستعرض مع نشطاء المجتمع المدني وأعضاء النقابات الأوضاع العامة في البلاد 

أخبار ليبيا24

استعرض رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مع عدد من نشطاء المجتمع المدني من مدينة بنغازي ونشطاء من قبيلة المغاربة الأوضاع العامة في البلاد.

وناقش صالح خلال لقاءه النشطاء أمس الإثنين بحضور عضو مجلس النواب إبراهيم الزغيد وأعضاء النقابات على مستوى ليبيا الأوضاع علة كافة الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وأثنى الحاضرون على مبادرة رئيس مجلس النواب والجهود التي يبذلها على الصعيدين المحلي والدولي لإنهاء الأزمة الليبية.

وأكدوا على دعمهم الكامل لمبادرته المعبرة عن تطلعات الشعب الليبي في تحقيق العدالة بين كافة أبناء الشعب الليبي ومطالبه في التوزيع العادل لعائدات النفط ليعود بالنفع على كل الليبيين دون استثناء.

ونوقشت أيضًا القضايا الخاصة بعمل النقابات والتأكيد على الدور النقابي في الحياة المهنية والمجتمع بشكل عام.

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