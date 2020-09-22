خلوصي أكار: تركيا تؤكد مواصلتها أنشطة التدريب والاستشارة عسكريًا وأمنيًا لليبيين 

أخبار ليبيا24

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار اليوم الثلاثاء إن بلاده ستواصل أنشطة التدريب والاستشارة في المجالين العسكري والأمني التي تقدمها الليبيين.

وأضاف أكار خلال لقاءه رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري أن أنقرة تؤيد ليبيا مستقرة ومستقلة وذات سيادة.

وشدد وزير الدفاع التركي خلال اللقاء الذي جرى بالعاصمة التركية، على روابط الصداقة والأخوة التاريخية الممتدة منذ 500 عام بين تركيا وليبيا.

وأكد أكار على وقوف تركيا إلى جانب الحكومة الشرعية في ليبيا المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، وعلى مواصلتها بذل قصارى جهدها من أجل الاستقرار في المنطقة وفق نهج “ليبيا لليبيين”.

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