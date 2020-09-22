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تسجيل 650 إصابة جديدة و529 حالة شفاء

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل ستمئة وخمسين إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، كما أعلن تسجيل خمسمئة وتسع وعشرين حالة شفاء، وعشر وفيات.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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