تسجيل 650 إصابة جديدة و529 حالة شفاء

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل ستمئة وخمسين إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، كما أعلن تسجيل خمسمئة وتسع وعشرين حالة شفاء، وعشر وفيات.

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