دبلوماسي فلبيني: بدء وصول العمالة الفلبينية للحقول النفطية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

22 September, 2020

أكد القائم بأعمال دولة الفلبين لدى ليبيا ” ألمار قاتو ” خلال لقائه النائب برئاسة مجلس الوزراء أحمد معيتيق، بدء وصول العمالة الفلبينية للعمل في الحقول النفطية مؤكدا عزم الشركات الفلبينية العودة لليبيا.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أن اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء اليوم الثلاثاء بحث أوجه التعاون بين البلدين في عديد المجالات وسبل تطويرها لاسيما في المجال الصحي والتأكيد على تسوية الأوضاع المالية للعناصر الطبية المساعدة العاملة في ليبيا.

وأكد “قاتو” سعادته باستئناف ممارسة أعمال سفارة بلاده في طرابلس .