مفوضية اللاجئين: نسعى لإيصال المساعدات لـ10 آلاف لاجئ بليبيا

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة عن تعزيز مدى المساندة الإغاثية المقدمة للاجئين وطالبي اللجوء الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في ليبيا.

وأوضح الجانبان أن توسيع نطاق الدعم سيكون من خلال تقديم المساعدات الغذائية الطارئة؛ استجابةً للتداعيات الاجتماعية والاقتصادية الشديدة لجائحة كوفيد-19 في البلاد بالإضافة إلى الآثار المترتبة على حالة النزاع الجاري.

وتستهدف الوكالتان تقوية شراكتهما، بغرض توفير الدعم الغذائي للسكان في مناطق خارج طرابلس، بما يشمل “الزاوية ومصراتة وبنغازي وزوارة، وكذلك مواصلة العمل في طرابلس”.

ووفق بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ” اونسميل”، فقد ارتفعت حالات الإصابات بفيروس كورونا من 200 حالة في يونيو إلى ما يقرب من 28 ألف حالة.

وتسببت القيود المفروضة على التنقل وحظر التجول بسبب جائحة كوفيد-19، إضافة إلى النزاع المستمر والأزمة الاقتصادية، في ارتفاع كبير لأسعار المواد الغذائية، مما فاقم معاناة معظم اللاجئين وطالبي اللجوء لاسيما على صعيد إيجاد فرصة يومية لكسب الرزق.

من ناحيته، قال جون بول كفليري، رئيس بعثة المفوضية في ليبيا: انطلقت عمليات توزيع المواد الغذائية الموسعة في ظل مساندة يقدمها صندوق الاتحاد الأوروبي الائتماني لحالات الطوارئ لأفريقيا، حيث نعتزم توفير المساعدات لستة آلاف لاجئ وطالب لجوء إضافي، مع الحرص على تقديم المساعدات لنحو 10,000 لاجئ حتى نهاية هذا العام.

في سياق متصل، قال ممثل برنامج الأغذية العالمي في ليبيا سامر عبد الجابر: الوضع يتفاقم ويكتسب صعوبة بصورة يومية، حيث لا يتمكن الكثيرون من الحصول على المواد الغذائية نظرًا لارتفاع الأسعار وعدم توفر المواد الغذائية.

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