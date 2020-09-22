عودة المياه إلى طرابلس مساء اليوم

أعلن جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة – سهل الجفارة أمس، عودة التيار الكهربائي لمحطة الضخ بموقع ترهونة، وبدء أعمال التشغيل وضخ المياه تدريجيا لمناطق الاستهلاك.

وأكد الجهاز إعادة تشغيل حقول الآبار، وتعبئة مسارات أنابيب نقل المياه، بعد حادثة الإطفاء التام بشبكة الكهرباء على المنطقة الوسطى والجنوبية يوم السبت، ما ترتب عنه انقطاع المياه.

وبين الجهاز أنه في حال استمرار واستقرار الطاقة الكهربائية المغذية لحقول الآبار ومحطات الضخ، ستعود المياه تدريجيا إلى مدينة طرابلس اعتبارا من مساء اليوم.

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