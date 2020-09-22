“النايض” يعلن التخلي عن صفة “مبعوث رئيس مجلس النواب الليبي”

قرر رئيس تكتل إحياء ليبيا عارف علي النايض تخليه عن صفة “مبعوث رئيس البرلمان الليبي” التي كلفه بها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في 30 يونيو الماضي.

وقال النايض في رسالة إلى رئيس مجلس النواب إنه تشرف بمهام هذه الصفة، مشيرا إلى أنه أنجز كافة المهام المنوطة به حسب المستطاع، بتنسيق حزمة من الاتصالات واللقاءات والمساعي الدولية والدبلوماسية الناجحة، كان آخرها التواصل مع جمهورية اليونان ومملكة السويد استعدادا لمداولات مجلس الاتحاد الأوربي أمس الاثنين.

وأوضح رئيس تكتل إحياء ليبيا في رسالته التي نشرها باللغتين العربية والإنجليزية على صفحة التكتل بموقعي “فيسبوك” و”تويتر”، أنه تخلى عن صفة المبعوث الدبلوماسية، لعدد من الأسباب أولها منع أي خلط أو لبس أو تضارب مصالح فيما يخص مشاركات رئاسة وأعضاء (تكتل إحياء ليبيا) في الحوارات الليبية السياسية والاجتماعية المتعددة التي نشارك فيها، مبينا “أنهم لا يمثلون إلا أنفسهم ورؤيتهم السياسية والاقتصادية والإنسانية لليبيا”.

وذكر النايض أن ثاني الأسباب “التفرغ الكامل لتدريب الراغبين في خوض الانتخابات البلدية والبرلمانية القادمة من شباب تكتل (إحياء ليبيا)”، وكذا الإعداد للانتخابات الرئاسية المباشرة.

وأضاف رئيس التكتل في رسالته: “نرى أن الانتخابات الرئاسية حل أمثل وضروري لأزمة الشرعيات والتمديدات في ليبيا، وتم الاتفاق بشأنها وإقرارها بموجب القرار الساري رقم 5 لسنة 2014 لبرلمانكم الموقر، وكل تفاصيلها وتفاصيل صلاحيات الرئاسة جاهزة بموجب مقررات (لجنة فبراير)، ولكن للأسف تمت المماطلة بشأنها مرارا وتكرارا، رغم اتفاق جميع الأطراف على إجرائها في ديسمبر 2018 خلال (مؤتمر باريس)”.

وعبر النايض عن شكره لرئيس مجلس النواب على ثقته في تكليفه بهذه الثفة في ظروف استثنائية، متمنيا له كل توفيق في خدمة الوطن.

وحث رئيس التكل المستشار عقيلة صالح على مواجهة كل صفقات المحاصصة والاقتسام، وتركيز كافة جلسات الحوار المقبلة على آليات وميعاد الانتخابات الرئاسية.