مكتب النائب العام يصدر أمراً بالقبض على مدير المصرف الليبي الخارجي السابق

خاطب وكيل النيابة بمكتب النائب العام، عبدالباسط فرج شهران، مكتب المعلومات والمتابعة بوزارة الداخلية وجهاز المباحث الجنائية وجهاز الردع، للمطالبة بضبط وإحضار المدير العام السابق للمصرف الليبي الخارجي محمد محمد علي بن يوسف.

وأشار شهران إلى أن محافظ المصرف المركزي في طرابلس الصديق الكبير قد تقدم ببلاغ يوم الإثنين الموافق 21 سبتمبر ضد المدير العام السابق للمصرف الليبي الخارجي لدخوله المصرف مصحوبا بمجموعة لممارسة أعماله كمدير عام للمصرف.

وبحسب الكتاب الصادر عن وكيل النيابة بمكتب النائب العام، سبق وأن تلقى رئيس جهاز المباحث الجنائية كتاباً رسمياً في الـ10 من مارس الماضي بشأن ضبط وإحالة المدير العام السابق للمصرف الليبي الخارجي إلى مكتب النائب العام.

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