الناظوري يبحث آلية العمل المستقبلية للمنظمات الدولية فيما يتعلق بجائحة «كورونا»

عقدت اللجنة العليا لمـكافحة جائحة كـورونا برئاسة رئيس الأركان العامة، الفريق عبدالرازق الناظوري، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع جمعية الهلال الأحمر وممثلين عن المنظمات الدولية لبحث آلية العمل المستقبلية المتعلقة بجائحة كورونا.

وقال المركز الإعلامي لرئاسة الأركان العامة للقوات المسلحة الليبية عبر صفحتها «فيسبوك» إن الاجتماع عقد بمدينة المرج وحضره أعضاء اللجنة العليا لمكافحة جائحة كورونا: وزير الداخلية بالحكومة الموقتة، المستشار إبراهيم بوشناف، ووزير الصحة، سعد عقوب.

وشارك في الاجتماع كل من الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر الليبي وممثلي المنظمات الإنسانية الدولية العاملة في مدينة بنغازي والمتمثلة في: مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية، منظمة الصحة العالمية، برنامج الأغذية العالمي، المنظمة الدولية للهجرة، منظمة الأمم المتحدة للطفولة، الهيئة الدولية لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، المجلس النرويجي للنازحين، الهيئة الطبية الدولية، منظمة الإغاثة الأولية الدولية، منظمة أكتد، منظمة أنتر سوس، وإدارة المنظمات الدولية والهجرة بوزارة الخارجية.

وأوضح المركزي الإعلامي أن الاجتماع تناول بعد كلمة الترحيب من الفريق عبدالرازق الناظوري بالحضور جدول أعماله والمتضمن: عرض الأنشطة والبرامج الخدمية الخاصة بالمنظمات فيما يتعلق بمواجهة جائحة كورونا، واستعراض خطط العمل المستقبلية المراد تنفيذها من قبل المنظمات بخصوص جائحة كورونا، ومناقشة المشاريع والميزانيات المرصودة للمنظمات العاملة في ليبيا، والتحديات والصعوبات التي تواجه عمل المنظمات في مجال مكافحة جائحة كورونا.

وأضاف المركز الإعلامي أن الفريق عبدالرازق الناظوري استعرض خلال الاجتماع «آلية العمل المستقبلية للمنظمات فيما يتعلق بجائحة كورونا»، والتي «هدفت إلى تحقيق أعلى درجات التنسيق والتعاون بين المنظمات من أجل تفادي الازدواجية في العمل لضمان وصول الاحتياجات وفق أسس مدروسة».

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