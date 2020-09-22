مصادر إعلامية: صالح وحفتر يصلان القاهرة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

22 September, 2020

وصل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والقائد العام للجيش خليفة حفتر اليوم الثلاثاء إلى القاهرة.

وأكدت مصادر ليبية لـ”اليوم السابع” المصرية أن صالح وصل إلى القاهرة على متن طائرة خاصة، للقاء عدد من المسئولين المصريين للتنسيق والتشاور حول تطورات الأوضاع الراهنة في ليبيا موضحة أن الزيارة تأتى في إطار التحركات التي تقودها القاهرة، لبحث التطورات الراهنة في ليبيا.

وأكدت الصحيفة أن القائد العام للجيش خليفة حفتر وصل أيضا إلى القاهرة على متن طائرة خاصة رفقة وفد عسكري، للقاء عدد من المسئولين المصريين، وذلك لبحث آخر تطورات الأوضاع الميدانية في ليبيا، وسبل دعم الحل السياسي للأزمة