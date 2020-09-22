منظمة الهجرة الدولية تعقد سلسلة تدريبات للكوادر الصحية في سبها

يسعى المكتب الصحي بمنظمة الهجرة الدولية إلى تعزيز معارف وقدرات العاملين في القطاع الصحي بسبها فيما يخص مجابهة وباء كورونا، من خلال سلسلة من التدريبات تستهدف الكوادر الطبية المحلية، كان آخرها تدريب استهدف العاملين في المختبرات الطبية، بغية إكسابهم معارف جديدة وآخر ما توصل إليه العلم في طرق أخذ العينات والتعامل معها والتخلص من النفايات الطبية، كما سعت لتدريبهم على طرق وسبل الوقاية من المرض.
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قناة ليبيا
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