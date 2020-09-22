استمرار امتحانات الشهادة الثانوية

تستمر امتحانات الشهادة الثانوية في المناطق التابعة للحكومة الليبية، والتي انطلقت الأحد، حيث تجولت عدسة قناة ليبيا في مدرسة نسيبة بنت كعب الثانوية بمدينة طبرق، إلى جانب مدارس في مدينة جالو، وقامت بتغطية اليوم الثاني للامتحانات.

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