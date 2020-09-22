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غوتيريش يحذر من تجدد المواجهات المسلحة في ليبيا

تم النشر منذُ 20 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من تجدد المواجهات المسلحة في ليبيا بعد أن هدأت حدة القتال، مبدياً انزعاجه من الحشد الهائل للمرتزقة والأسلحة الذي ينتهك قرارات مجلس الأمن.

ودعا غوتيريش في خطابه أمام الجمعية العامة للمنظمة الدولية إلى التعاون من أجل تيسير التوصل إلى اتفاق فعال لوقف إطلاق النار، واستئناف المحادثات السياسية بين الأطراف الليبية، مشددا على إعطاء زخم جماعي جديد لدعم السلام والمصالحة في العديد من الدول التي تشهد صراعات متواصلة.

وطالب بتعزيز الجهود الدولية التي يقودها مجلس الأمن لتحقيق وقف عالمي لإطلاق النار بحلول نهاية العام الجاري في ظل جائحة كوفيد – 19.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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