مظاهرة بنغازي.. دعوة لمحاربة الفساد بمؤسسات الدولة

قال رمزي الجدي، أحد منظمي مظاهرة “إنقاذ ليبيا من الفساد والمفسدين” التي خرجت في بنغازي الأحد، إن مطالبهم واضحة وصريحة وهي إنهاء كافة مظاهر الفساد المنتشرة في مؤسسات الدولة والتي وثقتها وفصلتها تقارير الجهات العامة سواء ديوان المحاسبة أو هيئة الرقابة الإدارية.

وأوضح رمزي الجدي، لبرنامج “LIVE” على قناة “NEWS 218″، الثلاثاء، أن حراكهم لا يدعو للخروج على الجيش الوطني أو القيادة العامة، ولا يروج لجهات سياسية معينة تحمل أفكاراً راديكالية، مؤكدا أن الحراك يرفض كافة مظاهر الفساد وينادي بإبعاد المفسدين من المؤسسات العامة.

وعن مصير الشاب ربيع العربي الزاوي الذي اختفى يوم أمس، بيّن الجدي أن الشاب ليس من منظمي الحراك لكنه شارك في المظاهرة ورفع لافتة تنادي بدولة المؤسسات، مؤكداً أن الاتصال به ما يزال مفقوداً وأن الجهات الأمنية تعمل الآن على كشف ملابسات اختفائه.

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