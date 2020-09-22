صالح: الأوضاع في ليبيا متغيّرة بشكل كبير ومن حقّ الجانب التركي أن يبدي قلقه من استقالة السراج

ليبيا – قال الباحث السياسي المختصُّ بالشأن الليبي عباس صالح إنّ الأوضاع في ليبيا متغيّرة بشكل كبير، وهو ما يشكّل عامل قلق ليس لتركيا فقط، ولكن حتى للأطراف الأخرى المنخرطة في الصراع الليبي- الليبي، وتوارث الاتفاقيات يعتبر عرفًا دوليًا شائعًا.

صالح استدرك في تصريح لموقع “عربي21” القطري: “لكنَّ ذلك يعتمد على قوّة تلك الاتفاقيات ومواقف جميع الأطراف منها، وكذلك مواقف الأطراف الفاعلة، خاصّة الأطراف الخارجية التي تتأثّر مصالحها بتلك الاتفاقيات، والالتزام بالاتفاقيات في أيِّ نظام جديد يعتمد على القوى التي ستأتي بعد هذا النظام، إذا رأت فيها عنصر قوة لها ستحترمها حتى ولو لم تكن طرفًا فيها”.

وتابع: “من حقّ الجانب التركي أن يبدي قلقه من استقالة السراج، وذلك لأنّ الحفاظ على المكاسب الكبيرة التي حققوها مع حكومته اعتمد على شخصية الأخير وحكومته، وبالتالي المحافظة على تلك المصالح ستكون أقوى بوجود السراج في المرحلة المقبلة”، كما قال.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية