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الثني يوجه وزيرة الشؤون الاجتماعية بالاستعداد المبكر لـ”طوارئ الشتاء”

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبد الله عبد الرحمن الثني مع مع وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة فتحية علي حامد، سير عمل الوزارة، وأبرز المشاكل والعراقيل التي تواجه العمل وآليات حلحلتها.

وناقش الثني خلال اجتماع عقده اليوم الثلاثاء في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، تجهيز فريق يضم مجموعة من الأجهزة التابعة للحكومة، إضافة إلى المؤسسات التطوعية، للتعامل مع الكوارث الطبيعية، مشددا على ضرورة وضع خطة للطوارئ بالخصوص.

وأصدر رئيس الحكومة تعليماته لوزارة الشؤون الاجتماعية، بضرورة الاستعداد المبكر لاستقبال فصل الشتاء المقبل بما يحول دون سوء الظروف الإنسانية احترازا للكوارث الطبيعية.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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