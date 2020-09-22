الثني يوجه وزيرة الشؤون الاجتماعية بالاستعداد المبكر لـ”طوارئ الشتاء”

بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبد الله عبد الرحمن الثني مع مع وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة فتحية علي حامد، سير عمل الوزارة، وأبرز المشاكل والعراقيل التي تواجه العمل وآليات حلحلتها.
وناقش الثني خلال اجتماع عقده اليوم الثلاثاء في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، تجهيز فريق يضم مجموعة من الأجهزة التابعة للحكومة، إضافة إلى المؤسسات التطوعية، للتعامل مع الكوارث الطبيعية، مشددا على ضرورة وضع خطة للطوارئ بالخصوص.
وأصدر رئيس الحكومة تعليماته لوزارة الشؤون الاجتماعية، بضرورة الاستعداد المبكر لاستقبال فصل الشتاء المقبل بما يحول دون سوء الظروف الإنسانية احترازا للكوارث الطبيعية.
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