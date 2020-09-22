الحزب المدني الديمقراطي: أطماع «الوفاق» وأردوغان وضعا المنطقة في مخاطر النزاع المسلح

قال رئيس الحزب المدني الديمقراطي الليبي محمد سعد مبارك، اليوم الثلاثاء، أن حكومة الوفاق أدخلت ليبيا في متاهة اتفاق تركي لا يخدم مصالح الشعب الليبي ويحقق هدف نظام أردوغان في التعدي على حقوق الآخرين ويعرض المنطقة إلى خطر النزاع المسلح.

وأضاف مبارك في تصريحات لـ”العين الإخبارية” الإماراتية، أن ليبيا جزء من المنطقة وحري بها أن تكون ضمن التوافقات الإقليمية والدولية التي تخدم مصالحها، لافتًا إلى أن الأعمال العدوانية للنظام التركي ولجوءه إلى التهديد بالقوة حرك هذه دول المنطقة لتحويل منتدى غاز شرق المتوسط إلى منظمة دولية حكومية.

ولفت رئيس الحزب المدني الديمقراطي الليبي، إلى أن إنشاء هذه المنظمة جاء لتوحيد وتنسيق جهودها واتخاذ خطوات قانونية يتم من خلالها ضمان حقوق كل دولة وتمنع من خلالها التعدي على ثرواتها.

وأوضح مبارك أن نجاح هذه المنظمة سيكون عاملاً مهما في تنظيم استفادة هذه الدول من ثرواتها، مؤكدًا أن الرادع الحقيقي الذي يمكنه منع نظام أردوغان من التعدي والبلطجة التي يمارسها في البحر وفي ليبيا وسوريا والعراق وأماكن أخرى سيكون بردعه اقتصاديًا وعسكريًا من قبل دول المنطقة والاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن.

ولفت مبارك إلى أن تنفيذ هذه الدول لقرار مجلس الأمن وحرص الاتحاد الأوروبي على ذلك، سيشجع دول المنظمة على اتخاذ إجراءات أكثر ردعاً للعمليات اللوجستية والعسكرية التركية.