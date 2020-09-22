المنظّمة الدولية للهجرة تعيد 128 مهاجرًا إلى ليبيا بينهم نساء وأطفال

ليبيا – قالت المتحدّثة باسم المنظمة الدولية للهجرة صفاء مسيهلي إنّ خفر السواحل أعاد 128 مهاجرًا بينهم نساء وأطفال إلى ليبيا ليلة السبت الماضي.

الدولية للهجرة أكّدت -بحسب ماذكرته وكالة “نوفا” الإيطالية- إعادة أكثر من 8 آلاف شخص حاولوا الفرار من البلاد هذا العام وانتهى الأمر بمعظمهم في مراكز الإيواء، فيما ظلّ البعض في عداد المفقودين.

وأشارت المنظّمة الدولية للهجرة إلى أنّ فترة أسبوع واحد فقط ما بين الثامن وحتى الرابع عشر من سبتمبر الحالي تمّ خلالَها اعتراض 454 مهاجرا في البحر المتوسّط وتمت إعادتهم إلى ليبيا.

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