أردوغان: تركيا لوحدها بذلت قصارى جهدها لحل الأزمة الليبية

هاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، وذلك خلال إدلائه بكلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء.

ووصف أردوغان في كلمته المشير حفتر بـ”الانقلابي”، زاعما أنه ارتكب مقابر جماعية في ليبيا، في محاولة لتبرير تدخلاته في الأزمة الحالية.

وقال أردوغان: “في ليبيا كما تعلمون كان هناك انقلابي قام بتوجيه أسلحته وحارب الحكومة الشرعية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، وارتكب مجازر جماعية، والمقابر الجماعية هي خير مثال على ما قام به هذا الانقلابي والداعمون له” على حد زعمه.

وتجاهل الرئيس التركي في كلمته المسجلة ذكر إرساله المرتزقة السوريين إلى ليبيا، داعيا الجميع التحرك من أجل إيجاد حل جذري للقضية الليبية.

وادعى أردوغان أن “الجمهورية التركية لوحدها قامت بتقديم الدعم للحكومة الشرعية، وبذلت قصارى جهدها من أجل حلول جذرية للأزمة”.

وواصل الرئيس التركي زعمه: “دعونا الجميع، وأطروحتنا واضحة، الجلوس على طاولة المفاوضات، والسعي مع الجميع من أجل إبجاد حلول، والوقوف إلى جانب الحكومة الشرعية في ليبيا”.

وانطلقت اليوم الثلاثاء أعمال الشق رفيع المستوى للاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، ويلقي قادة دول العالم خطاباتهم عبر مقاطع فيديو مسجلة بدلا من التجمع في نيويورك، وذلك لأول مرة على الإطلاق، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.