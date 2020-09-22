المستشار صالح يبحث الأوضاع في البلاد مع ناشطي المجتمع المدني

أجرى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أمس بمكتبه في مدينة القبة، عددا من اللقاءات مع ناشطي المجتمع المدني من مدينة بنغازي، وناشطين من قبيلة المغاربة، بحضور عضو مجلس النواب إبراهيم الزغيد، وأعضاء النقابات على مستوى ليبيا.

وناقشت اللقاءات الأوضاع العامة في البلاد على كافة الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، حيث أثنى الحاضرون على مبادرة رئيس مجلس النواب والجهود الكبيرة التي يبذلها على الصعيدين المحلي والدولي لإنهاء الأزمة الليبية.

مؤكدين على دعمهم الكامل للمبادرة التي قالوا إنها معبرة عن تطلعات الليبيين في تحقيق العدالة بين كافة أبناء الشعب أو مطالبه في التوزيع العادل لعائدات النفط، ليعود بالنفع على الجميع دون استثناء.

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