ليبيا الان

الليرة التركية تهوى لمستوى قياسي جديد للمرة الأولى

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

واصلت العملة التركية الهبوط، الثلاثاء، ولامست للمرة الأولى حاجز 9 ليرات لليورو، بينما ينتظر المستثمرون ليروا ما إذا كان البنك المركزي قد يخالف التوقعات ويرفع أسعار الفائدة في اجتماعه هذا الأسبوع لوقف انحدار العملة المحلية.

وهبطت الليرة في 14 من الأيام الستة عشر الماضية وسجلت مستوى قياسيا منخفضا جديدا عند 7.67 مقابل الدولار بحلول الساعة 1504 بتوقيت غرينتش بعد أن أغلقت يوم الاثنين عن 7.6365.

وهوت الليرة أكثر من 22 بالمئة أمام العملة الأميركية منذ بداية العام، لتأتي بين أسواء العملات أداء في العالم.

وهبطت أيضا إلى مستوى قياسي منخفض جديد مقابل العملة الأوروبية عند 9 ليرات لليورو، موسعة خسائرها هذا العام إلى حوالي 26 بالمئة.

 

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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