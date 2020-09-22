النايض يعلن رسميا تخليه عن صفة مبعوث رئيس البرلمان الليبي

أعلن رئيس تكتل إحياء ليبيا عارف النايض، تخليه رسميا عن صفة مبعوث رئيس البرلمان الليبي إلى عدة دول ومنظمات دولية، وأوضح النايض في رسالة وجهها اليوم إلى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، أن قراره هذا جاء لمنع أي خلط أو لبس أو تضارب مصالح فيما يخص مشاركات رئاسة وأعضاء تكتل إحياء ليبيا في الحوارات الليبية السياسية والاجتماعية المتعددة، مشيرا إلى أنهم لا يمثلون إلا أنفسهم ورؤيتهم لليبيا، إلى جانب وجوب تركيزه في تكتل إحياء ليبيا على خدمة وتدريب الشباب المشتركين في الرؤية، والراغبين في خوض الانتخابات البلدية والبرلمانية القادمة.

النايض أكد في رسالته على ضرورة الإعداد العاجل للانتخابات الرئاسية المباشرة، والتي قال إنها الحل الأمثل والضروري لأزمة الشرعيات والتمديدات في ليبيا، وتركيز كافة جلسات الحوار المقبلة فقط على آليات وتواقيت إرجاع الأمانة إلى صاحبها وهو الشعب الليبي، ليتجه إلى صناديق الاقتراع عاجلا غير آجل، ويختار رئيسا لليبيا الواحدة الموحدة بالاقتراع المباشر والمراقب دوليا.

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