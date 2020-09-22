في اليوم العالمي للسلام، الخارجية تدعو للحوار والمصالحة الشاملة

أصدرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية بيانا أمس، الموافق للحادي والعشرين من سبتمبر والذي يصادف اليوم العالمي للسلام للأمم المتحدة وحمل شعار “تشكيل السلام معا”، أكدت فيه الوزارة على ضرورة تقديم كل الأطراف تنازلات صعبة لمصلحة ليبيا والليبيين، وأن تكون لغة الحوار والمصالحة والتسامح هي ديدن كافة الدول والشعوب.

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