 أحمد معيتيق يبحث مع سفير الفلبين بليبيا أوجه التعاون في المجال الصحي

التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي، أحمد عمر معيتيق، اليوم الثلاثاء القائم بأعمال دولة الفلبين لدى ليبيا ألمار قاتو، لبحث أوجه التعاون بين البلدين.

وتناول اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء أوجه التعاون بين البلدين الصديقين في عديد المجالات وسبل تطويرها لاسيما في المجال الصحي والتأكيد على تسوية الأوضاع المالية للعناصر الطبية المساعدة العاملة في ليبيا.

وأكد القائم بأعمال دولة الفلبين لدى ليبيا عزم الشركات الفلبينية العودة إلى ليبيا مشيراً لبدء وصول العمالة الفلبينية للعمل في الحقول النفطية.