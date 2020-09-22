دفاع الوفاق: الفلبين ترغب في الاستفادة من خبرة مسلحي الوفاق في مكافحة الإرهاب 

أخبار ليبيا24

أعلنت وزارة الدفاع في حكومة الوفاق أن الفلبين أبدت رغبتها في الاستفادة من خبرة مسلحي حكومة الوفاق في مكافحة المجموعات الإرهابية في الحرب على داعش في سرت.

وأضافت الوزارة في بيان لها نشره المكتب الإعلامي أن القائم بالأعمال بسفارة الفلبين لدى ليبيا ألمار قاتو أبدى رغبة بلاده في الاستفادة من هذه التجربة التي وصفها بـ”المميزة”.

وأكد مكتب الإعلام في وزارة دفاع الوفاق عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” أن قاتو ذكر أن الاستفادة من هذه التجربة يمكن القوّات المسلّحة في الفلبين بناء قدراتها في محاربة الإرهاب.

وشدد القائم بالأعمال – بحسب بيان الوزارة – على رغبة بلاده لفتح آفاق التعاون بين ليبيا والفلبين في مجال التدريبات البحرية المشتركة وتبادل المعلومات، وكذلك الدفاع السيبراني.

ومن جانبه، ثمّن وزير الدفاع صلاح النمروش – المعين مؤخّرًا – دور السفارة الفلبينية في طرابلس طيلة فترة ما وصفه بـ”العدوان” وعدم مغادرة موظفيها طيلة هذه الفترة العصيبة.

وأكد النمروش عزم الوزارة في فتح آفاق التعاون مع الجانب الفلبيني في كافّة المجالات ذات الاهتمام المشترك.

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