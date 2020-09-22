الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات إضافية على منتهكي حقوق الإنسان وحظر الأسلحة

أعلن الاتحاد الأوروبي فرض تدابير تقييدية على شخصين مسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، وثلاثة كيانات متورطة في انتهاك حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.

وقال الاتحاد إنه ستتم إضافة هذه الجهات إلى قائمة الاتحاد الأوروبي للأشخاص والكيانات الخاضعة للتدابير التقييدية المتعلقة بالنزاع الليبي، وتشمل العقوبات المفروضة حظر السفر وتجميد الأصول للأشخاص الطبيعيين، وتجميد الأصول للكيانات، بالإضافة إلى ذلك يحظر على الأشخاص والكيانات التابعة للاتحاد الأوروبي إتاحة الأموال لأولئك المدرجين في القائمة.

وبهذه التصنيفات الجديدة، أصبح الاتحاد الأوروبي يحظر السفر على سبعة عشر شخصا مدرجين في القائمة، وجمد أصول واحد وعشرين شخصا وتسعة عشر كيانا.

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