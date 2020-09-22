الناظوري يبحث مع الهلال الأحمر والمنظمات الدولية آلية مكافحة كورونا

استعرض رئيس اللجنة العليا لمكافحة جائحة كورونا ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة العربية الليبية الفريق عبد الرازق الناظوري آلية العمل المستقبلية للمنظمات الإنسانية فيما يتعلق بجائحة كورونا.

وأوضح بيان للمركز الإعلامي لرئاسة الأركان أن هذه الآلية هدفت إلى تحقيق أعلى درجات التنسيق والتعاون بين المنظمات من أجل تفادي الازدواجية في العمل لضمان وصول الاحتياجات وفق أسس مدروسة.

وأشار البيان إلى أن الناظوري عقد اجتماعا موسعا أمس الاثنين بمدينة المرج بحضور كل من عضوي اللجنة العاليا لمكافحة كورونا وزير الداخلية إبراهيم بوشناف ووزير الصحة الدكتور سعد عقوب.

وضم الاجتماع الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر الليبي وممثلي المنظمات الإنسانية الدولية العاملة في مدينة بنغازي والمتمثلة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ومنظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأغذية العالمي، والمنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، والهيئة الدولية لمساعدة الاشخاص ذوي الإعاقة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمجلس النرويجي للنازحين، والهئية الطبية الدولية، ومنظمة الإغاثة الأولية الدولية، ومنظمة أكتد، ومنظمة أنتر سوس، وإدارة المنظمات الدولية والهجرة بوزارة الخارجية.

وأضاف البيان أن الاجتماع شهد عرضا للأنشطة والبرامج الخدمية الخاصة بالمنظمات فيما يتعلق بمواجهة جائحة كورونا، واستعراض خطط العمل المستقبلية المراد تنفيذها من قبل المنظمات بخصوص الجائحة، وناقش المشروعات والميزانيات المرصودة للمنظمات العاملة في ليبيا، والتحديات والصعوبات التي تواجه عمل المنظمات في مجال مكافحة كورونا.