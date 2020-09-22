أكار لـ المشري: سنواصل أنشطة التدريب والاستشارة في المجالين العسكري والأمني في ليبيا

ليبيا – بحث وزير الدفاع التركي خلوصي أكار مع رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري المستجدّات الأخيرة في ليبيا.

أكار أكّد بحسب بيان لوزارة الدفاع التركية نقلته وكالة “الأناضول” التركية على روابط ما وصفها بـ”الصداقة والأخوة التاريخية” الممتدة منذ 500 عام بين تركيا وليبيا، حسب البيان.

وقال الوزير: “تركيا ستواصل أنشطة التدريب والاستشارة في المجالين العسكري والأمني التي تقدّمها للأشقاء الليبيين”.

وشدّد أكار على وقوف تركيا إلى جانب حكومة الوفاق وعلى مواصلتها بذل قصارى جهدها من أجل الاستقرار في المنطقة وفق نهج “ليبيا لليبيين”.

وزير الدفاع التركي شدّد على أنّ أنقرة تؤيد ليبيا مستقرّة ومستقلّة وذات سيادة.

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