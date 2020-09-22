النمروش: مستمرون في التعاون العسكري مع تركيا ونمد يدنا إلى ألمانيا لتدريبنا ودعمنا

بحث صلاح الدين النمروش وزير الدفاع بحكومة الوفاق الأوضاع الليبية اليوم الثلاثاء مع السفير الألماني لدى طرابلس أوليڤر أوفتشا.

وقالت وسائل إعلام تابعة لفائز السراج إن الاجتماع بين النمروش وأوفيتشا تناول الأوضاع القائمة حاليا، والمساعى التي تقوم بها ألمانيا في إيجاد موقف موحد ورؤية موحدة للاتحاد الأوروبي حول ليبيا، وأكد السفير أن برلين لديها أمل كبير في نتائج المحادثات السياسية.

وأضافت تلك الوسائل الإعلامية أن النمروش أكد خلال اللقاء على أن (ما تسمى) وزارة الدفاع ورئاسة الأركان العامة تعملان على توحيد المؤسسة العسكرية، وعازمتان على بناء جيشٍ حقيقي قادرٍ على حماية ليبيا، وبدون وجود لـ(القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة) حفتر.

وتابعت تلك الوسائل الإعلامية بأن النمروش شدد خلال اللقاء على أن (ما تسمى) وزارة الدفاع بحكومة الوفاق مستمرة في تعزيز وتطوير الشراكة المتميزة مع تركيا، والاستعانة بالاستشارات الفنية والخبرات من الجانب التركي، وبأن الوزارة منفتحة للتعاون مع كل من يمد يد العون، وتتطلع كذلك إلى فتح آفاق التعاون مع ألمانيا في مجالات التدريب والدعم اللوجستي.