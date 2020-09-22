ليبيا الان

النمروش: مستمرون في التعاون العسكري مع تركيا ونمد يدنا إلى ألمانيا لتدريبنا ودعمنا

تم النشر منذُ 42 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

بحث صلاح الدين النمروش وزير الدفاع بحكومة الوفاق الأوضاع الليبية اليوم الثلاثاء مع السفير الألماني لدى طرابلس أوليڤر أوفتشا.

وقالت وسائل إعلام تابعة لفائز السراج إن الاجتماع بين النمروش وأوفيتشا تناول الأوضاع القائمة حاليا، والمساعى التي تقوم بها ألمانيا في إيجاد موقف موحد ورؤية موحدة للاتحاد الأوروبي حول ليبيا، وأكد السفير أن برلين لديها أمل كبير في نتائج المحادثات السياسية.

وأضافت تلك الوسائل الإعلامية أن النمروش أكد خلال اللقاء على أن (ما تسمى) وزارة الدفاع ورئاسة الأركان العامة تعملان على توحيد المؤسسة العسكرية، وعازمتان على بناء جيشٍ حقيقي قادرٍ على حماية ليبيا، وبدون وجود لـ(القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة) حفتر.

وتابعت تلك الوسائل الإعلامية بأن النمروش شدد خلال اللقاء على أن (ما تسمى) وزارة الدفاع بحكومة الوفاق مستمرة في تعزيز وتطوير الشراكة المتميزة مع تركيا، والاستعانة بالاستشارات الفنية والخبرات من الجانب التركي، وبأن الوزارة منفتحة للتعاون مع كل من يمد يد العون، وتتطلع كذلك إلى فتح آفاق التعاون مع ألمانيا في مجالات التدريب والدعم اللوجستي.

 

الوسوم

ألمانيا الوفاق تركيا صلاح الدين النمروش ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليق

  • أنتم تتحدثون عن استقلال ليبيا –
    لكن على ما يبدوا انه استقلال مزيف ملطخ بدماء الأبرياء والمجاهدين والذين ذاقوا التضحيات من العاءلات المهجرة والفاقدين لذويهم وابناءهم –
    وكذلك دليل واضح علىً عدم وجود الثقة فالنفس والامكانيات المحلية وشحذها وتطويرها ذاتيا ومحليا –
    الان يوجد ما يقارب عن عشرة او عشرين آلاف خريج وخريجة سنويا في كافة التخصصات داخل البلاد الليبية –
    بين مهندسين وأطباء وحرفيين وضباط امّنً ومحامين واصحاب مهن وعلوم وصيدلية وغيره من التخصصات –
    لكن الى اليوم ام نرى تحرك حقيقي في الاتجاه الوطني وعدم خسارة الإمكانيات الوطنية –
    لا ننسى ان لببيا في فترة من الزمن قامت بإنشاء أكبر مشروع في شمال افريقيا وهو النهر الصناعي العطيم
    وبناء اكبر المستشفيات العامة المجهزة باحدث التقنيات والاجهزة المتطورة .
    وقامت شركات انشاءيةً ليبية ببناء ابراج وفنادق لمهندسين ليبيين ومحليين –
    فقط المساعدة الأجنبية كانت في جلب التقنيات .
    اذا لماذا هذا التعنت – وعدم الثقة في الطاقات المحلية …؟!!! ٍ
    ما بني على باطل فلن يصلح مهما مر الزمن . فكروا فكلامي وستعرفون انه لا يمكن ان يكون هناك وطن قوي –
    دون الاهتمام بالمواطن .

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