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الأردن يفند وجود شركة على أراضيه أسهمت في خرق حظر السلاح على ليبيا

تم النشر منذُ 33 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، ضيف الله الفايز، أن شركة “ميد ويف” التي أشارت تقارير إلى فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليها لمساهمتها في خرق حظر السلاح المفروض على ليبيا، ليست شركة أردنية، وغير مسجلة في الأردن ولا وجود لها على الأراضي الأردنية.

وقال الفايز إنه سيتم إرسال جميع المعلومات التي تفند ادعاء الشركة وجود مقرها في عمان إلى الجهات الدولية المعنية.

مؤكدا أن الأردن ملتزم بشكل كامل بقرارات حظر توريد السلاح إلى ليبيا، وأنه قدم إجابات كاملة على كل الأسئلة التي وجهتها لجنة العقوبات الأممية المعنية.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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