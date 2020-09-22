إيطاليا تتعهد بحل إيجابي لقضية الصيادين الصقليين المحتجزين في بنغازي

تعهدت رئاسة الحكومة الإيطالية بايجاد حل إيجابي لقضية الصيادين الصقليين المحتجزين في مدينة بنغازي شرق ليبيا منذ بداية الشهر الجاري، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

وجاء التعهد الحكومي خلال استقبال المستشار الدبلوماسي لرئيس الوزراء، بيترو بيناسي، نيابة عن رئيس الحكومة، جوزيبي كونتي، بعض أفراد عائلات الصيادين الإيطاليين بمقر رئاسة الوزراء (قصر كيجي) بالعاصمة روما اليوم الثلاثاء.

وقالت وكالة الأنباء الإيطالية «آكي» إلى أن مذكرة صدرت في أعقاب اللقاء أشارت إلى أن السفير بيترو بيناسي «جدد التزام رئيس الوزراء والحكومة القوي بإيجاد حل إيجابي للقضية».

وتحتجز السلطات في مدينة بنغازي 18 صيادا إيطاليا من جزيرة صقلية كانوا على متن زورقين بتهمة ممارسة الصيد في المياه الإقليمية الليبية.