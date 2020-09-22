رغبة السراج في التنحي تربك أنقرة.. مسؤولون أتراك في طرابلس خلال أيام

قللت تركيا من تأثير رغبة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج، عزمه تسليم مهامه بنهاية أكتوبر على سير الاتفاقيات المبرمة خلال عهدته، ورغم تعبير الرئيس رجب أردوغان عن انزعاجه من الخطوة أعلن عن زيارة قريبة محتملة إلى ليبيا في الأيام القادمة.

ومنذ إعلان السراج كثفت السلطات التركية اتصالاتها مع حكومة الوفاق بشكل ملحوظ، ترتيبا لمرحلة ما بعد الاستقالة وحفاظا على مصالحها الاقتصادية والعسكرية التي ترسخت مع توقيع عدة مذكرات تفاهم واتفاقيات.

واليوم الثلاثاء بحث وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، مع رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، في انقرة المستجدات الأخيرة في ليبيا.

وأكد أكار، خلال اللقاء، روابط الصداقة والأخوة التاريخية الممتدة منذ 500 عام بين تركيا وليبيا، بحسب بيان الوزارة مضيفا أن «تركيا ستواصل أنشطة التدريب والاستشارة في المجالين العسكري والأمني التي تقدمها للأشقاء الليبيين».

وشدد أكار على وقوف تركيا إلى جانب «الحكومة الشرعية في ليبيا المعترف بها من قبل الأمم المتحدة»، وعلى مواصلتها بذل قصارى جهدها من أجل الاستقرار في المنطقة وفق نهج «ليبيا لليبيين».

هذه الزيارة تأتي على وقع تصريحات لافتة للرئيس التركي، عبر خلالها عن انزعاجه من خطوة استقالة السراج في هذا التوقيت.

وتعلّيقا عليها قال الناطق باسم رئاسة الجمهورية التركية إبراهيم كالن، بحسب مقابلة مع وكالة «دوغان» التركية، إن الاستقالة لن تؤثر على قرار الاتفاق مع تركيا.

وأشار إلى أن هذه الاتفاقات لا تتأثر بهذه العملية السياسية، لأنها قرارات حكومية وليست قرارات مبنية على أفراد، موضحاً أن قرارات المجلس الرئاسي تظل سارية المفعول.

وأوضح أن استقالة السراج جاءت لتسيير الأعمال في المجلس والرئاسة ولإحراز تقدم أفضل، بحسب تصريحات السراج نفسه.

– إردوغان يعلق على رغبة السراج تسليم السلطة نهاية أكتوبر المقبل

وأشار إلى أنه بحسب تصريحات الرئيس أردوغان سيكون هناك زيارة قريبة محتملة إلى ليبيا في الأيام المقبلة.

وأكد كالن على أهمية استمرار هذه المفاوضات، في سبيل الحفاظ على أمن ليبيا، لافتاً إلى أن استقرار ليبيا جزء من أمن واستقرار كل من شمال إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط.

وجدد تأكيده على أهمية ليبيا كبلد بالنسبة لتركيا، مشيراً إلى اتفاقية التعاون الأمني والتدريب العسكري التي تم توقيعها في ديسمبر 2019. كما أشار إلى التعاون المشترك على الصعيد الاقتصادي، مظهراً استعدادهم للتعاون في مجالات أخرى مثل استثمارات البنية التحتية والمستشفيات والرعاية الصحية والطرق والنقل وقطاعات أخرى مثل الطاقة، مؤكدا استمرار العلاقات بين الطرفين بأية حال.

والأسبوع الماضي أعلنت الجريدة الرسمية التركية، دخول مذكرة التفاهمات الاقتصادية والتجارية المبرمة بين أنقرة وحكومة الوفاق الوطني في 13 أغسطس، حيز التنفيذ.

وتنص مذكرة التفاهمات الاقتصادية والتجارية على استكمال المفاوضات بين الشركات التركية ونظيراتها الليبية، وتهدف إلى استمرارية المشاريع التركية غير المكتملة، وحل المشكلات التي واجهتها مشاريع البناء المنفذة في ليبيا.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا