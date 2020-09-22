«الحويج» يلتقي «اندرس نيلسون» لمناقشة عراقيل مدارس الجالية الأجنبية في بنغازي

التقى وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور عبدالهادي الحويج، ظهر اليوم الثلاثاء، بمقر مكتب وزارة الخارجية بمدينة بنغازي، اندرس نيلسون مدير المدرسة البريطانية بالمدينة.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، فإن اللقاء حضره السفير عبدالسلام الرقيعي مدير مكتب وزارة الخارجية ببنغازي والسنوسي العوامي رئيس قسم الشؤون القنصلية.

ووأشار البيان إلى أنه تم مناقشة العراقيل والمشاكل التي تواجه سير عمل مدارس الجاليات الأجنبية في ليبيا وسبل حلها.

وأكد الحويج، أن وزارة الخارجية ستعمل على تذليل كافة الصعوبات والعراقيل التي تواجه سير عمل هذه المدارس وقد قامت بتشكيل لجنة وطنية لمتابعة سير عمل مدارس الجاليات الأجنبية في ليبيا تهدف لتسهيل الإجراءات الخاصة بالمدارس بما لا يخالف القوانين الليبية المعمول بها بهذا الخصوص.

وأوضح أن المدارس الأجنبية يحب أن تحمل على عاتقها نقل الرسائل الثقافية والحضارية بين البلدان إلى جانب الرسالة التعليمية, وأن الشعب الليبي هو شعب وسطي منفتح على العالم وعلى جميع الحضارات بما لا يتعارض مع الأعراف والتقاليد الليبية.

ويذكر أن أندرس هو المرشح من الحكومة السويدية ليكون قنصلاً فخرياً لدولة السويد في بنغازي, حيث نقل احترام وتقدير الشعب السويدي إلى الشعب الليبي، مؤكداً أن الشعبين تربطهم علاقات وطيدة وتاريخية منذ القدم.