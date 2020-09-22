رئيس مجلس الوزراء يُشدّد على ضرورة الاستعداد المُبكر لاستقبال فصل الشتاء

بنغازي 22 سبتمبر 2020 (وال)- أصدر رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الثلاثاء، تعليماته لوزارة الشؤون الاجتماعية، بضرورة الاستعداد المُبكر لاستقبال فصل الشتاء، بما يحول دون سوء الظروف الإنسانية نتيجة للكوارث الطبيعية حال حدوثها.

هذا وناقش السيد الرئيس مع وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور فتحية علي حامد؛ خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، تجهيز فريق يضم مجموعة من الأجهزة التابعة للحكومة، إضافة إلى المؤسسات التطوعية، للتعامل مع الكوارث الطبيعية، مشددًا على ضرورة وضع خطة للطوارئ بالخصوص.

وبحث السيد الرئيس مع الوزيرة سير عمل الوزارة، وأبرز المشاكل والعراقيل التي تواجه العمل وآليات حلحلتها. (وال- بنغازي) ر ت

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