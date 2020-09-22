ارتفاع حالة الشفاء من كورونا في طبرق إلى 133 حالة

ارتفعت حالات الشفاء من فيروس بطبرق إلى 133 حالة، حسب ما أعلنه الدكتور أحمد الفزاني راصد فريق الاستجابة السريعة بطبرق.

وقال الفزاني، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بطبرق وصل إلى 212 حالة منها 133 حالة شفاء و38 حالة وفاة و41 حالة نشطة.

وأضاف الفزاني أن الجميع تعايشوا مع المرض، فمنهم من يحافظ على صحته باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية ومنهم من يخالط الناس بدون أي سبل للوقاية، وهذا الأمر قد يترتب عليه تزايد كبير في حالات الإصابة كما حدث بالمنطقة الغربية.

وتابع الفزاني أن الجيش الأبيض من العناصر الطبية والطبية المساعدة وهيئة التمريض ما زالوا يبذلون قصارى جهدهم بمركز العزل والحياة للتغلب على المرض وإخراج المصابين.

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