الوطنية للنفط تعلن رفع القوة القاهرة عن ميناء الزويتينة

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط رفع حالة القوة القاهرة اعتبارا من اليوم، وتم توجيه المشغل لشركة الزويتينة بمباشرة ترتيبات الإنتاج، وذلك بعد قيامها بتقييم أمني لميناء الزويتية وحقول شركة الزويتينة للنفط، والذي جاء إيجابيا.

وقالت المؤسسة إن شركة الزويتينة هي المغذي الرئيسي لغاز الطهي، كما أنها مصدر مهم لمنظومة خط الساحل، ما يمكن باقي المشغلين من تغذية محطتي شمال بنغازي والزويتينة بالوقود الغازي، الذي يخفف من معاناة الأهالي في بنغازي الكبرى وضواحيها، ويؤمن وقودا غازيا نظيفا ومنتظما.

وبذلك تصنف موانئ الحريقة والبريقة والزويتينة حسب المؤسسة موانئ آمنة، مشيرة إلى أنه جار تقييم باقي الحقول والموانئ النفطية وفق معايير الأمن والسلامة المهنية المعمول بها في قطاع النفط الوطني.

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