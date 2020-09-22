مصرف ليبيا المركزي لـ«السراج»: نريد إقرار الميزانية بالتشاور معنا كما ينص «الصخيرات»

طالب مصرف ليبيا المركز بطرابلس فائز السراج رئيس حكومة الوفاق بتزويده باحيتاجات النقد الاجنبي للعام القادم في القطاعين العام والخاص.

وأكد المصرف في خاطب للسراج، على ضرورة إعداد واعتماد الترتيبات المالية للعام القادم، والانتهاء من إقرار الميزانية قبل انقضاء العام الحالي بالتنسيق والتشاور مع المصرف كما ينص الاتفاق السياسي.

وذكر المصرف أن هذه الترتيبات تمثل الطريق الاستثنائي الذي رسمه الاتفاق السياسي لإدارة الإنفاق العام للدولة، مطالبا مراعاة المختنقات الراهنة للبلد عند إعداد الميزانية، وعلى رأسها توقف إنتاج النفط وتصديره وإنهيار أسعاره في الأسواق الدولية.

ودعا المصرف السراج إلى الشروع في التشاور لتطبيق الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي لكافة الأغراض بما فيها المؤسسات الحكومية دون استثناءات وتحديد نسبة الرسم المناسبة.