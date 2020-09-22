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انتشار ظاهرة رمي الكمامات على الطرقات في بدر (صور)

تم النشر منذُ 45 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت مدينة بدر بباطن الجبل، ظاهرة الكمامات الملقاة على الطرقات في الشوارع، بعد استعمالها، ما يؤثر سلبا على المواطنين في ظل شح الإمكانيات لمحاربة فيروس كورونا الذي انتشر بشكل كبير في ليبيا.

والتقطت كاميرا “218” مشاهد لهذه الظاهرة في مدينة بدر، لتسليط الضوء عليها لما تشكله من خطورة على سلامة المدينة والمنطقة بشكل عام، ولما لها من آثار سلبية على المدى القصير والطويل.

يشار إلى أن الالتزام بالحظر المفروض لوقف انتشار كورونا في بدر وتيجي، تراجع بشكل ملحوظ، حيث تفتح المحال التجارية أبوابها في أوقات الحظر لاستقبال المواطنين، الأمر الذي ينذر بتفاقم الإصابات في ظل محدودية الإمكانيات الصحية بالمنطقة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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