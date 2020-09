سرت تسجل 4 إصابات جديدة بكورونا

قال مشرف قسم العزل بمستشفى ابن سينا التعليمي في سرت، سيف الغزالي، إن المستشفى استقبل أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح الغزالي، في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، أن الحالات الأربعة ظهر عليها أعراض المرض، وقد أُجريت لهم تحاليل سريعة للكشف عن الفيروس، مشيرا إلى أن التحاليل أظهرت أن الحالات موجبة.

وأضاف الغزالي، أن من بين الحالات امرأتين، إحداهما من منطقة هراوة، والأخرى من منطقة أم القنديل.

كما صرح الغزالي أن سيدة مصابة بالفيروس، قد لقيت حتفها أمس الاثنين، كانت تعاني أمراضًا أخرى، وقد ظهرت إيجابية التحليل السريع الذي خضعت له، ليصل عدد حالات الوفاة بالفيروس في سرت إلى 14 حالة، وأكثر من 66 حالة إصابة.

