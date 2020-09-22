«عقيلة صالح» يبحث الأزمة الليبيىة مع نشطاء المجتمع المدني وأعضاء النقابات

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، أمس الإثنين، بمكتبه في مدينة القبة عددا من نشطاء المجتمع المدني من مدينة بنغازي ونشطاء من قبيلة المغاربة بحضور عضو مجلس النواب “إبراهيم الزغيد” وأعضاء النقابات على مستوى ليبيا.

وبحسب بيان صادر عن مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، فإن اللقاء ناقش الأوضاع العامة في البلاد على كافة الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وأشار البيان، إلى أن الحاضرين أثنوا على مبادرة رئيس مجلس النواب والجهود الكبيرة التي يبذلها على الصعيدين المحلي والدولي لإنهاء الأزمة الليبية، مؤكدين دعمهم الكامل لمبادرته المعبرة عن تطلعات الشعب الليبي في تحقيق العدالة بين كافة أبناء الشعب الليبي ومطالبه في التوزيع العادل لعائدات النفط ليعود بالنفع على كل الليبيين دون استثناء وبحلحلة المشاكل التي يعاني منها المواطنين خاصة تدني الخدمات لتحسين ظروفهم المعيشية.

وناقش الاجتماع، القضايا الخاصة بعمل النقابات والتأكيد على الدور النقابي في الحياة المهنية والمجتمع بشكل عام.

وفي الختام، قدم وفد نشطاء قبيلة المغاربة، وأعضاء النقابات على مستوى ليبيا دروعاً تكريمية إلى رئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح” تقديراً وعرفانا لمجهوداته ودوره الوطني في الوصول بالوطن إلى بر الأمان، على حد تعبير البيان.