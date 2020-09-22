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ملتقى في تساوة يبحث التحديات التي تواجه المرأة

تم النشر منذُ 36 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أقام مكتب الشؤون الاجتماعية ببلدية وادي عتبة في منطقة تساوة ملتقى لبحث التحديات التي تواجه المرأة تحت شعار “حقوق المرأة للجميع وبالجميع”، بحضور عدد من النساء المتزوجات من غير الليبيين والمهجرات من مدينة مرزق.

ونوقش في الملتقى نقاط عدة أهمها منح المتزوجين من ليبيات الجنسية الليبية وتسجيلهم ضمن منظومة السجل المدني، وسبب عدم تجاوب الحكومة معهم منذ سنوات.

وطالبت المجتمعات الدولة والجهات ذات الاختصاص كوزارة العدل والشؤون الاجتماعية بتسهيل واستخراج معاملات الأزواج والأبناء من شهادات ميلاد وإقامة ومنح حق الجنسية لأبنائهن وصرف منحة أرباب الأسر للزوجات، أسوة ببقية أفراد المجتمع.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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