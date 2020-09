الوطني لمكافحة الأمراض: تسجيل 10 وفيات و650 إصابة جديدة بكورونا ليصل إجمالي الوفيات إلى 460 والإصابات تتجاوز 29 ألف حالة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الثلاثاء، تسجيل 10 حالات وفاة و650 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأوضح المركز في بيان عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن من بين الإصابات 430 إصابة جديدة و220 حالة مخالطة.

وأكد المركز ارتفاع إجمالي الوفيات جراء الفيروس في ليبيا إلى 460 حالة وفاة، والإصابات 29,446 حالة.

