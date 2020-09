صالح و حفتر في القاهرة لبحث مستجدات الأزمة الليبية مع القيادة المصرية

أفادت مصادر صحفية، الثلاثاء، بوصول، حفتر، ورئيس مجلس النواب، عقيلة صالح،

إلى القاهرة للتشاور مع القيادة المصرية حول مستجدات الأزمة الليبية.

وقالت المصادر إن الزيارة تأتي في إطار التحركات التي تقودها القاهرة لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا، مضيفة أن الزيارة تأتي فى إطار التنسيق والتشاور مع القاهرة بعدد من الملفات أبرزها مكافحة الإرهاب.

وأكدت المصادرأنه من المتوقع

استمرار الزيارة لمدة يومين يلتقي خلالها حفتر وعقيلة صالح بعدد من المسؤولين

المصريين لبحث آخر تطورات الأوضاع الميدانية فى ليبيا، بالإضافة إلى بحث سبل دعم الحل

السياسى للأزمة.

من الجدير بالذكر أن آخر زيارة لعقيلة صالح و حفتر إلى القاهرة كانت في يونيو الماضي وأسفر لقائهما مع القيادة المصرية عن مبادرة “إعلان القاهرة” من أجل إيجاد حل للأزمة الليبية.

