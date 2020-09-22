الاتفاق على فتح المجال الجوي بالمطارات وتوقعات باستئناف الرحلات الداخلية في أكتوبر

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قرر رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل بالحكومة الليبية المؤقتة مسعود خليفة، فتح المجال الجوي في كافة المطارات لاستقبال الرحلات الداخلية لجميع الشركات الناقلة، دون تحديد موعدا رسميا لبدء الرحلات.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده خليفة بمقر الهيئة في بنغازي مع مدير عام الطيران المدني عبد الحميد جادالله، ورئيس مصلحة المطارات صالح اشتيوي، ورئيس مجلس إدارة الشركة الليبية الإفريقية للطيران القابضة عز الدين المشنون، ورئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الليبية حامد خالد اسباقة.

وأكد الحاضرون، جاهزية عشرة مطارات للتشغيل، مشيرين إلى أن الأمر يتطلب تصريحات من مصلحة الطيران المدني ورفع الحظر الجوي المقرر مسبقا من الهيئة العامة للمواصلات والنقل.

وقرر الحاضرون، فتح المجال الجوي للرحلات الداخلية فورا، والاتفاق على تأجيل الرحلات الدولية إلى توفير بعض الاحتياجات لتنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كورونا وفق ما يصدر عن لجنة تقييم المطارات التي ستشكلها مصلحة الطيران المدني وإصدار تقرير نهائي في تشغيل المطارات حسب الحاجة.

وتعهد رئيس مصلحة المطارات خلال الاجتماع بتوفير الإمكانيات الضرورية للشركات الناقلة للتشغيل حتى تتمكن الشركات من تسيير الرحلات في جميع ربوع الوطن، بحسب ما نقلت مكتب والإعلام والتوثيق بمصلحة المطارات.

من جانب آخر، توقع مصدر مسؤول بمطار بنينا الدولي لأخبار ليبيا 24 اليوم الثلاثاء، استئناف الرحلات في المطار خلال شهر أكتوبر المقبل.

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